Региональный проект позволит на Ставрополье в 2026 году нарастить агроэкспорт

По итогам 2025 года Ставропольский край перевыполнил план по экспорту продукции АПК благодаря реализации профильного регионального проекта. В регионе фактический объем агроэкспорта достиг $565,6 млн при плане $546 млн. За рубеж было отправлено 929,6 тыс. т сельхозпродукции. План на 2026 год — увеличение агроэкспорта до $650 млн.



Реализация регпроекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края» происходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Эту работу лично курирует губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В итоге, в прошлом году край перевыполнил плановый показатель Минсельхоза РФ более чем на 3% ($565,6 млн при плане $546 млн).

По словам заместителя министра сельского хозяйства региона Артема Ильина, такой результат стал возможен благодаря системным мерам поддержки. Предприятия получили субсидии на сертификацию, логистику и участие в международных выставках. Внешнеэкономической деятельностью в крае занимаются 350 компаний.

Как отметил министр экономического развития края Антон Доронин, проект фокусируется на диверсификации рынков и переориентации потоков на Восток и Азию. В 2025 году власти Ставрополья утвердили два новых региональных подпроекта — «Создание и развитие инфраструктуры поддержки экспорта продукции АПК в регионе» и «Создание и развитие системы продвижения продукции ставропольских товаропроизводителей за рубежом». Эти меры помогают преодолевать такие вызовы, как рост себестоимости сырья и возникновение логистических барьеров: производители компенсируют до 50% затрат на ветеринарный контроль и маркетинг. В итоге, край не только выполнил план, но и создал базу для дальнейшего роста.

В частности, определенного прорыва добились ставропольские производители молочной продукции. Они в 2025 году экспортировали товаров на $450 тыс. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В страны Ближнего Востока, Закавказья, Восточной Европы и Азии предприятия региона отправляют сыр, сливочное масло, творог и мороженое. Всего молочную продукцию в крае производят почти 40 компаний. «Агропромышленный комплекс наращивает экспортный потенциал, и молочные товары играют ведущую роль — в целом за год поставки выросли почти в два раза», — уточнил Антон Доронин.

Положительная динамика была видна уже в первой половине 2025 года: тогда на Ставрополье молочный экспорт вырос в 2,5 раза, до $117 тыс., по сравнению с январем-июнем 2024 года. Крупные заводы модернизируют линии для производства сыров с длительным сроком хранения, а фермы сертифицируют творог в соответствии со стандартами Арабских Эмиратов и Азербайджана. Предприятия региона достойно отвечают на такой вызов как рост себестоимости. В том числе, благодаря господдержке: субсидии выделяются на сертификацию и компенсацию транспортных расходов.

Объемы экспорта мясной продукции также выросли, до 108,4 тыс. т. Основной внешний рынок сбыта — Саудовская Аравия, которая импортировала товаров на $97,3 млн, на 20,4% больше, чем в 2024 году. Доля этой восточной страны в общем объеме экспорта АПК Ставрополья составляет 30%.

Но основной объем агроэкпорта региона приходится на зерновые и зернобобовые. В 2025 году хозяйства Ставрополья собрали свыше 10 млн т зерна. Это многократно превышает внутренние потребности. Отправки зерновой продукции из края осуществляются в страны Азии и Африки.

Кроме того, объемы поставок за рубеж продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составили 151,8 тыс. т, масложировой отрасли — 59 тыс. т, прочих товаров АПК — 90,1 тыс. т.

Помимо указанных выше ОАЭ и Саудовской Аравии, активно покупают ставропольские продукты Китай (16% от общего объема агроэкспорта) и Азербайджан — 14,2%. Всего же край поставляет товары в 83 страны. «Это укрепляет позиции Ставрополья как ключевого агроэкспортера Юга России», — подчеркнул Артем Ильин.

На 2026 год власти региона ставят амбициозные цели: удвоить экспорт молочной продукции до $900 тыс., за счет новых контрактов с Ираном, ОАЭ и Турцией. Владимир Владимиров поручил расширить господдержку — выделить 500 млн руб. на цифровизацию экспорта и строительство логистических хабов. Переработчики молока планируют запустить новые линии для йогуртов и твердых сыров, в соответствии с мировыми стандартами, в том чисел, и халяль.

Таким образом, в этом году агроэкспорт на Ставрополье планируют увеличить до $650 млн. Для этого упор делается на продвижение: организации 15 международных выставок и упрощение процедуры ветконтроля, через цифровые платформы. В крае уверены, что рост экспорта АПК позволит сохранить тысячи рабочих мест, повысить рентабельность работы на земле и в целом укрепить экономику региона.