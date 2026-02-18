Bayer выплатит $7,25 млрд пострадавшим от гербицида Roundup

17 февраля немецкий химический концерн Bayer объявил, что его американское подразделение Monsanto согласилось выплатить компенсации на общую сумму $7,25 млрд пострадавшим от применения гербицида Roundup, разработанного в Monsanto. Истцы утверждают, что применение гербицида вызвало у них онкологию (лимфосаркома), тогда как производитель не предупреждал их должным образом о таких рисках. Сейчас коллективный иск находится в Верховном суде США. Если суд одобрит выплату, компания сможет заключить с потерпевшими сделку и прекратить многолетние разбирательства.

Претензии к Bayer стали подавать с 2018 года, когда немецкий концерн купил производителя Roundup — компанию Monsanto. За эти годы Bayer потратил уже более $10 млрд на штрафы и урегулирование исков в США. Неурегулированными и нерассмотренными остаются еще около 67 тыс. исков.

Если соглашение будет одобрено судом, Monsanto будет производить ежегодные выплаты в течение 21 года пострадавшим от онкологии, вызванной применением Roundup. Bayer при этом отметил, что «условия соглашения не содержат признания ответственности или правонарушений» со стороны компании. Как отмечается в заявлении Bayer, «ведущие регулирующие органы во всем мире, в том числе Агентство по охране окружающей среды США и регулирующие органы ЕС, на основе обширного объема научных данных продолжают делать выводы о том, что гербициды на основе глифосата — важнейшие инструменты, на которые полагаются фермеры для производства доступных продуктов питания и питания мира,— могут использоваться безопасно и не являются канцерогенными».

Евгений Хвостик