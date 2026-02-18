Курские и липецкие активы группы «Конти» вновь продают почти за 5 млрд рублей

Росимущество выставило на повторный аукцион национализированные юрлица украинской кондитерской группы «Конти». В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Начальная цена с прошлых торгов не изменилась и составляет 4,8 млрд руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондитерская фабрика «Конти» в Курске

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ Кондитерская фабрика «Конти» в Курске

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (одна оценена в 3,7 тыс. руб.). Совокупная площадь земельных участков под активами компаний достигает 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех компаний составляет 3,1 тыс. человек, при этом в «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» работают один и два сотрудника соответственно.

Шаг аукциона составляет 239,1 млн руб., размер задатка — 956,3 млн руб. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 16 марта, итоги планируют подвести 25 марта.

Предыдущие торги по продаже курских и липецких активов «Конти» не состоялись из-за отсутствия заявок.

В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Курска решил обратить в доход государства акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «Кэндимакс». Руководившая «Конти-Рус» с 2018 по 2020 год Елена Симаненко оспаривала это решение, но безуспешно. Параллельно суд запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми фигурантов, которые, по данным Генпрокуратуры РФ, контролировали эти юридические лица и финансировали украинские вооруженные формирования: в их числе экс-министр инфраструктуры Украины при президенте Викторе Януковиче Борис Колесников, считающийся фактическим владельцем группы «Конти».

Алина Морозова