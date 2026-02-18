На 6 лет колонии осудили подростка из Хакасии за поджог релейного шкафа

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор в отношении 15-летнего подростка из Хакасии. Его признали виновным в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и назначили шесть лет в воспитательной колонии, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, юноша из Хакасии по заданию куратора за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф между станциями Аскиз и Чартыковский в Аскизском районе республики. Школьник действовал в августе 2025 года. Ущерб правоохранители оценили в сумму более 300 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле прошлого года трех подростков осудили в Кузбассе по делу о диверсии в районе железнодорожной станции Бочаты. Двум из них назначили шесть лет в воспитательной колонии, третьему — пять лет.

Александра Стрелкова