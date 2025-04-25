В Кузбассе осудили трех подростков за диверсию на железной дороге

Кемеровский областной суд вынес приговор трем подросткам за диверсию (ч. 2 ст. 281 УК РФ) в районе станции Бочаты. Подсудимых также признали виновными в содействии диверсионной деятельности (ч. 3 ст. 281.1 УК РФ). Двум из них назначили шесть лет в воспитательной колонии, третьему — пять лет, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным следствия, в мае 2024 года фигуранты дела за денежное вознаграждение подожгли релейный и аккумуляторный шкафы. Правоохранители установили, что несовершеннолетние получили заказы на диверсии от неизвестного через интернет.

Ущерб от их действий составил более 130 тыс. руб.

Александра Стрелкова