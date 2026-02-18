Тропическая лихорадка чикунгунья может прийти в Европу из-за изменения климата

Вирус чикунгунья, который вызывает болезненную лихорадку и разносится инфицированными комарами, теперь может распространиться почти по всей Европе, сообщает The Guardian. Как показало исследование ученых Британского центра экологии и гидрологии (UKCEH), из-за изменения климата переносящие вирус комары могут теперь обитать на всем юге Европы и в странах, расположенных на широте юга Англии.

Ученые установили, что в Испании, Греции и других странах Юго-Восточной Европы угроза получить вирус через укус инфицированных комаров сохраняется на протяжении шести теплых месяцев года. Севернее этого региона комары действуют активно в течение двух летних месяцев. Причем, указывают исследователи, сейчас минимальная температура, необходимая для активности этих насекомых, стала ниже на 2,5 градуса, что значительно меняет картину распространения лихорадки.

Лихорадка чикунгунья передается не от человека к человеку, а через укусы комаров определенного вида. Впервые вирус был выявлен в Танзании в 1952 году. Чаще он распространяется в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента. К симптомам лихорадки относят высокую температуру (до 40°C), головную боль, а также боли в мышцах и суставах. Может быть смертельна для детей и пожилых людей.

Вспышка лихорадки чикунгунья произошла в Китае в середине прошлого года. За неделю с 3 по 9 августа медики выявили 1,38 тыс. новых случаев, общее число заболевших превысило 8 тыс. В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья в начале февраля: женщина заразилась от укуса комара во время отпуска на Сейшельских островах.

Алена Миклашевская