В России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья, сообщил в среду, 4 февраля, Роспотребнадзор. Женщина заразилась от укуса комаров во время отпуска на Сейшельских островах. По возвращении в Москву ее госпитализировали.

«Во время отпуска заболевшая отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами. Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем Роспотребнадзора»,— рассказали в ведомстве.

Риск распространения инфекции на территории России минимален, поскольку она передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку, пояснили в Роспотребнадзоре. Болезнь распространяется в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента. Туристов, желающих посетить эндемичные регионы, в надзорной службе призвали защищаться от укусов насекомых. В симптомы лихорадки включают высокую температуру (до 40°C), головную боль, а также боли в мышцах и суставах.

Вспышка лихорадки чикунгунья произошла в Китае в середине прошлого года (см. “Ъ” от 11 августа 2025 года). Сообщалось, что за неделю с 3 по 9 августа медики выявили 1,38 тыс. новых случаев, а общее число заболевших на тот момент превысило 8 тыс. В России случаев болезни тогда выявлено не было.

Наталья Костарнова