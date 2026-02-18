Санаэ Такаити переизбрана премьер-министром Японии

Верхняя палата парламента Японии переизбрала Санаэ Такаити 105-м премьер-министром, передает канал NHK. Голосование проводили в два тура, потому что в первом госпоже Такаити не хватило одного голоса, чтобы набрать нужную для победы половину. Во втором туре за нее проголосовали 125 депутатов, а за ее соперника Дзюнъя Огаву — 65, пишет «РИА Новости». Позднее сегодня объявят состав кабинета министров, который, как ожидается, не претерпит изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Санаэ Такаити вступила в должность премьера 21 октября 2025 года. Она стала первой в истории Японии женщиной на этом посту. Внеочередные выборы были назначены после отставки предыдущего премьера Сигэру Исибы. В январе госпожа Такаити распустила нижнюю палату парламента и объявила о досрочных выборах. В феврале возглавляемая ею Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) получила рекордные 316 мест в парламенте (из 465).

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Премьеру Японии удалась игра ва-банк».