Премьеру Японии удалась игра ва-банк

Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии во главе с премьером Санаэ Такаити одержала убедительную победу на воскресных выборах в ключевую, нижнюю палату парламента. Согласно предварительным подсчетам, партии удалось заполучить сразу две трети кресел, что позволит ЛДП и ее коалиционному партнеру, не имевшим ранее стабильного большинства в нижней палате, с легкостью проводить любые законы. Отчасти путь к победе проложили популистские обещания, вызвавшие тревогу экономистов, но встреченные на ура избирателями. Отчасти карт-бланш на управление страной был выдан Санаэ Такаити и за уверенные шаги во внешней политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Санаэ Такаити

Фото: Kim Kyung-Hoon / Pool / Reuters

Победа Либерально-демократической партии Японии во главе с премьером Санаэ Такаити представлялась делом решенным еще за пару недель до внеочередных парламентских выборов 8 февраля. К этому моменту росшие с середины осени личные рейтинги премьера наконец-то конвертировались в поддержку избирателями возглавляемой ею партии.

Так, за неделю до голосования практически все опросы предсказывали, что ЛДП и ее коалиционный партнер Японская инновационная партия, известная как «Исин», сообща вполне могут рассчитывать примерно на 300 мест в 465-местной нижней палате парламента. И это при том, что для стабильного большинства, позволяющего возглавить все постоянные комитеты и обеспечивать прохождение всех своих решений, партнерам хватило бы и 261 места.

Оптимистичные прогнозы партию не подвели. Уже к вечеру воскресенья, согласно проекции телекомпании NHK, следовало, что партии власти и ее партнеру сообща достанется до 366 мест.

По другим подсчетам, число депутатских кресел оказалось несколько скромнее, но в любом случае речь неизменно шла о двух третях мест в ключевой, нижней палате. Таким образом, ЛДП, имевшая до выборов 198 мандатов, получила то, ради чего и затевались нынешние внеочередные выборы,— возможность за счет убедительного большинства в нижней палате обходить противодействие принятию законов и бюджета со стороны верхней палаты, где у правящей коалиции большинства нет.

А вот главной оппозиционной силе Японии — недавно созданному Центристскому альянсу реформ, сформированному Конституционно-демократической партией Японии и партией «Комэйто», в прошлом много лет входившей в коалицию с ЛДП, напротив, прочили громкий провал. Все опросы упорно предсказывали, что альянс рискует по итогам выборов лишиться более половины из 167 депутатских кресел, которые обе партии занимали до роспуска парламента. Предварительные результаты голосования 8 февраля оказались верны и тут.

На электоральные успехи ЛДП не повлияла даже низкая явка избирателей. Как утверждали многие эксперты, Такаити оказалась наиболее популярна у молодежи, которая в Японии традиционно реже ходит на выборы. А тут еще страну накрыл рекордный снегопад — настолько мощный, что Министерство транспорта было вынуждено приостановить движение на десятках железнодорожных линий и отменить 230 внутренних авиарейсов. В итоге, как сообщила деловая газета Nikkei со ссылкой на Министерство внутренних дел, за четыре часа до закрытия избирательных участков явка составляла всего 21,6%.

Первой в послевоенной истории Японии женщине-премьеру удалось снискать симпатии населения пакетом мер стимулирования экономики на сумму $135 млрд, направленным на снижение стоимости жизни.

Ее предложения, в частности, включали приостановку на два года действия восьмипроцентного налога на продукты питания. На фоне того, что госдолг Японии более чем в два раза превышает ВВП страны, многие экономисты усомнились в правильности такой фискальной политики. Но народ планы премьера явно подкупили.

Многим японцам пришлось по душе и то, как уже в первые недели своего премьерства Санаэ Такаити проявила себя на международной арене.

Прежде всего, она укрепила альянс Токио с Вашингтоном, с помпой приняв посетившего Японию с государственным визитом главу Белого дома Дональда Трампа.

К слову, за считаные дни до выборов Трамп открыто поддержал свою японскую визави и ее партию. «Премьер-министр Такаити заслуживает всяческого признания за работу, которую она и ее коалиция выполняют. Для меня большая честь выразить ей полную и безоговорочную поддержку, а также тому, что представляет собой ее уважаемая коалиция»,— написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social 5 февраля.

Нельзя сказать, что поддержка со стороны американского лидера стала для японцев решающим фактором — в конце концов, премьер и так была популярна. Однако свою роль тот факт, что Трамп благоволит Такаити, наверняка сыграл. «С точки зрения делового сообщества улучшение отношений и признание со стороны Трампа будут восприняты как позитивный фактор… Трамп удивительно популярен в Японии по сравнению с некоторыми западными странами»,— заметила геополитический аналитик Mizuho Bank Асука Татебаяси (цитата по Reuters).

Официальный представитель правительства Японии Кей Сато не стал комментировать публичную поддержку Трампа, но подтвердил, что президент США пригласил Такаити посетить Вашингтон 19 марта, даже не дожидаясь итогов выборов, демонстрируя тем самым уверенность в ее победе.

Между тем отношения с Китаем при Санаэ Такаити, наоборот, покатились по наклонной плоскости. После того как она публично допустила применение Японией военной силы в случае блокады Тайваня или нападения на него Китая, Пекин устроил Токио показательную порку: отменил многие авиарейсы в японские города, призвал своих студентов не учиться в Японии и даже забрал из Токийского зоопарка панд, впервые за полвека оставив эту страну без единого бамбукового медведя (отсутствие или присутствие панд в других странах, как известно, давно является негласным индикатором состояния отношений КНР с этим государством).

Конфликт с Китаем сказался на экономике Японии не лучшим образом, но рейтинги Такаити не пострадали. Напротив, ее твердость в отношениях с Пекином лишь принесла ей дополнительные очки в глазах националистически настроенного японского общества. «Пекин не будет приветствовать победу Такаити. Теперь Китай столкнулся с реальностью того, что она прочно закрепилась на своем посту и что его попытки полностью ее изолировать провалились»,— отметил в беседе с Reuters уже после появления первых итогов выборов главный консультант Asia Group Дэвид Болинг.

Наталия Портякова