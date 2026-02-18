В Приангарье одобрили совмещение постов губернатора и главы кабмина

В первом чтении заксобрание Иркутской области приняло законопроект о внесении изменений в Устав региона, которые разрешают совмещение должностей губернатора и председателя правительства. Инициативу поддержали 40 депутатов, один воздержался.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Поправки необходимо внести не позднее 13 марта этого года. В октябре 2025 года с соответствующим предложением о совмещении должностей выступил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как писал «Ъ-Сибирь», после выборов губернатора Иркутской области в сентябре 2025 года пост председателя правительства региона остался вакантным. Ранее эту должность занимал экс-депутат Госдумы Константин Зайцев. И. о. главы кабмина Иркутской области в октябре прошлого года был назначен Андрей Южаков.

Александра Стрелкова