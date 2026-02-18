Задержана министр культуры Башкирии Амина Шафикова

Сегодня утром правоохранительные органы задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову, занимающую пост с 2012 года. Об этом сообщают информированные источники «Ъ-Уфа».

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Амина Шафикова возглавляет министерство культуры Башкирии с 2012 года

По данным портала «Пруфы», госпожу Шафикову задержали утром. Что вменяется министру, каков ее статус, неизвестно. Telegram-канал «Честный репортаж» сообщает, что Амине Шафиковой инкриминируют превышение должностных полномочий. По версии источников «РБК Уфа», задержание связано с делами о госзакупках в учреждениях, подведомственных минкульту.

В пресс-службе министерства заявили, что комментариев не дают. В приемной сообщили, что ведомство работает «в рабочем порядке».

