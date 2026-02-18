Часть школ в Чебоксарах перевели на дистант после удара БПЛА

Школы Новоюжного района Чебоксар перевели на дистанционное обучение после ночных ударов БПЛА. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов.

«Дети остаются дома. Родителей прошу отнестись с пониманием — безопасность наших детей превыше всего»,— написал господин Трофимов в Telegram.

Для оценки нанесенного ущерба сформированы специальные комиссии. Они обследуют поврежденные квартиры. Так же проведут работы по восстановлению теплового контура.

Сегодня ночью под удар беспилотников попали Чебоксары и Чебоксарский округ. Были повреждены несколько машин, никто не пострадал. В столице Чувашии проезд временно ограничен на участках дорог по проспектам Мира и Ивана Яковлева, улице 9-й Пятилетки. По данным Минобороны РФ, над регионом сбили два БПЛА.