Силы ПВО за ночь сбили над Россией 43 БПЛА

В период с 23:00 17 февраля до 7:00 18 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 21 беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по шесть БПЛА сбили над Белгородской областью и Крымом, пять — над Курской областью, по два — над Ростовской областью и Чувашией, один — над акваторией Черного моря.

В Белгородской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгороде от падения фрагментов дронов загорелась кровля многоквартирного дома, ее уже потушили. В Чувашии отразили атаку в Новоюжном районе Чебоксар и в Чебоксарском округе, повреждены несколько машин. В Брянской и Ростовской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.