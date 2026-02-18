NYT: в России американских переговорщиков стали называть «Уиткофф и Зятькофф»

«Некоторые русские» чиновники стали называть спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», выяснила The New York Times. По ее данным, российская сторона рада участию господина Кушнера в переговорах по Украине, поскольку он придерживается «более организованного и структурированного» подхода.

Как отмечает газета, созвучное прозвище Джаред Кушнер получил и среди иранцев, называющих его «Дамад Трамп». «Дамад» также означает «зять» на фарси. Иранские СМИ писали, что участие господина Кушнера в переговорах — «позитивное» событие, потому что он «олицетворяет прагматичную и более мягкую сторону Трампа».

В Женеве накануне начался третий раунд переговоров России, Украины и США. Переговоры рассчитаны на два дня и продолжатся 18 февраля. По сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби, сейчас повестка расширена и включает территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности. СМИ сообщили, что в первый день на переговорах царила напряженная атмосфера.

