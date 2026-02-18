США и Маврикий проведут переговоры о военной базе на архипелаге Чагос

С 23 по 25 февраля в столице Маврикий, городе Порт-Луи пройдут двусторонние переговоры под руководством Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США. Как сообщает американское внешнеполитическое ведомство, переговоры будут сосредоточены «на двустороннем сотрудничестве в области безопасности» и коснутся совместной американо-британской базы на острове Диего-Гарсия архипелага Чагос.

Госдепартамент называет целью переговоров «обеспечение долгосрочной и безопасной работы базы». Ведомство также заявило о поддержке решения Великобритании о передаче архипелага Чагос в юрисдикцию Маврикия и о намерении заключить отдельное двустороннее соглашение с Соединенным Королевством о совместном использовании баз и других объектов на архипелаге.

Ранее, в январе 2026 года, президент США Дональд Трамп называл глупостью намерение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия, крупнейший в архипелаге Чагос. Маврикий, получивший независимость от Великобритании в 1968 году, не мог вернуть права на Чагос, оставшийся отдельной административной единицей Соединенного Королевства.

В 2019 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания должна передать контроль над архипелагом Маврикию. На тот момент в отношении острова Диего-Гарсия действовал двусторонний договор Великобритании и США об аренде до 2036 года. В октябре 2024 года Великобритания объявила о передаче суверенитета над Чагосом Маврикию. В мае 2025 года премьер Великобритании Кир Стармер подписал соглашение, согласно которому Лондон будет платить Маврикию в среднем 101 млн в год за эксплуатацию военной базы на Диего-Гарсия в течение 99 лет.

Влад Никифоров