Стоимость ремонта энергетической инфраструктуры Камбоджи, которая была повреждена авиаударами ВВС и артиллерии Таиланда во время пограничных столкновений, оценивается примерно в $10 млн, сообщает The Phnom Penh Post. Также повреждены дома мирных жителей в деревне Прей-Чан провинции Бантай-Меанчей.

По словам министра горнорудной промышленности и энергетики Камбоджи Кео Роттанака, расходы на восстановление инфраструктуры полностью возьмет на себя компания Electricite du Cambodge (EDC). Господин Роттанак заявил, что Управление электроэнергетики Камбоджи (EAC) выплатит компенсацию за все повреждения инфраструктуры электроснабжения, понесенные поставщиками услуг в провинциях вдоль границы. Суммарно выплаты частным поставщикам составят почти $4 млн, пишет газета.

Между тем, ущерб инфраструктуре самой EDC приближается к $5 млн. Также EDC покроет расходы на электроэнергию для всех лагерей, где размещены эвакуированные жители прифронтовых провинций, в течение всего 2026 года.

Новое обострение на границе Таиланда и Камбоджи пришлось на ноябрь—декабрь прошлого года. Таиланд тогда эвакуировал из приграничных районов около 70% жителей, почти 35,6 тыс. из них были размещены во временных убежищах. Попытка президента США Дональда Трампа примирить стороны успехом не увенчалось, перемирие вскоре было нарушено. Более весомым оказался вклад китайской дипломатии.

Эрнест Филипповский