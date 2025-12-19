Китай выступил в миротворческой роли в конфликте между Камбоджей и Таиландом

Глава МИД КНР Ван И поговорил по телефону с коллегами из Камбоджи и Таиланда Прак Сокхоном и Сихасаком Пхуангкеткеу. Во время бесед он заявил о намерении Китая содействовать восстановлению мира между этими конфликтующими государствами, передает «Синьхуа».

Ван И сказал им, что Китай не желает, чтобы две страны разрешали споры при помощи оружия, и глубоко опечален жертвами среди мирных жителей. Отметил, что по интенсивности нынешние бои намного превосходят предыдущие, а продолжение конфликта не принесет пользы ни одной из сторон и подорвет единство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он призвал страны к миру.

Господа Сокхон и Пхуангкеткеу высоко оценили «объективную и беспристрастную позицию КНР» в посредничестве и содействии диалогу, передает «Синьхуа». Они рассказали Ван И о последних событиях на границе и заверили его, что две страны готовы разрядить напряженность и прекратить огонь.

Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи возобновились 8 декабря. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, однако стороны продолжили обмениваться ударами. 13 декабря Камбоджа остановила работу всех пунктов пропуска через границу с Таиландом.

