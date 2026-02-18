AboutPeople: 22% европейцев готовы променять демократию на диктатуру

Каждый пятый житель Европы считает, что в определенных случаях диктатура может быть предпочтительнее демократии. Это следует из данных опроса, проведенного службой AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab. Исследователи опрашивали жителей пяти стран: Великобритании, Греции, Франции, Швеции и Румынии.

Опрос, итоги которого приводит Politico, показал, что недовольство вызывает не сама идея демократии, а то, как она работает на деле. В Греции качеством демократии недовольны 76% респондентов, во Франции — 68%, в Румынии — 66%, в Великобритании — 42%, в Швеции — 32%.

22% опрошенных заявили, что при определенных обстоятельствах предпочли бы диктатуру демократии. При этом 26% согласились с утверждением: «Если бы в моей стране был способный и эффективный лидер, я бы не возражал против ограничения демократических прав и отсутствия подотчетности его действий перед гражданами». Треть опрошенных не согласна с тем, что усиление ультраправых сил представляет опасность для демократии. 69% респондентов отвергли идею авторитарного правления.

Уровень доверия к институтам распределился следующим образом: наиболее высоким кредитом доверия пользуется Евросоюз (43%), тогда как СМИ (27%) и политические партии (24%) значительно отстают.