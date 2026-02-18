Вэнс: США применят военную силу, если переговоры с Ираном зайдут в тупик

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не исключает силового сценария в случае провала переговоров с Ираном. Он подчеркнул, что у администрации Дональда Трампа есть широкий спектр инструментов воздействия.

«Я думаю, что у президента есть много вариантов. У нас есть очень мощные вооруженные силы. Президент продемонстрировал готовность их использовать»,— сказал господин Вэнс в интервью программе True Story на Fox News (цитата по New York Post).

По его словам, Дональд Трамп оставляет за собой право определить момент, когда дипломатия исчерпает себя. «Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если это произойдет, то решение будет за президентом»,— добавил американский вице-президент.

По итогам второго раунда переговоров Ирана и США 17 февраля глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что стороны достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей сделки. Господин Вэнс заявил, что «в некотором смысле» переговоры прошли хорошо, «но в других отношениях» США установили «красные линии», которые иранцы, по его словам, пока не готовы признать и преодолеть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран готов откупиться от операции США».