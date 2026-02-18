Швед в конце тоннеля

Стартовый раунд play-off хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо прошел ровно так, как ожидалось. В последнем его матче сборная Швеции уверенно — со счетом 5:1 — справилась с командой Латвии и присоединилась к преодолевшим эту стадию ранее немцам, швейцарцам и чехам. В четвертьфинале мощная шведская команда, один из фаворитов соревнования, встретится с оппонентом, статус которого уж точно не ниже — американцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Стартовавший 17 февраля play-off олимпийского хоккейного турнира пока не принес сюрпризов. Его первый раунд, в который отправились сборные, на групповом этапе выступившие не слишком удачно или совсем неудачно, состоял из четырех матчей и уложился в один день. По итогам дневных матчей в четвертьфинальную стадию вышли, переиграв соответственно французов и итальянцев, немцы и швейцарцы. Чуть позже к ним присоединились чехи, с трудом одолевшие датчан. Не случилось сенсации и в последнем матче, который свел шведов и латвийцев.

Начиналась эта встреча вполне предсказуемо. Более сильная команда много кружила в зоне соперника. Та, что послабее, играла в позиционной обороне.

Половину первого периода играла довольно прилично. А дальше что-то сломалось. Первый шведский гол вырос из мусора. Латвиец Тедди Блюгер в простой ситуации не вывел шайбу из своей зоны. Йоэль Эрикссон Эк ее сначала подхватил, а потом швырнул на пятак. Там боролись двое. И Кристапс Зиле вроде бы максимально осложнил задачу Адриану Кемпе, но его участие не потребовалось. Шайба сама отскочила от шведского форварда в ворота.

Второй гол в ворота аутсайдера влетел через полминуты. Он стал следствием ляпа латвийских защитников. Атака с ходу. Наброс Мики Зибанежада прилетел на пятак и угодил в конек Лукасу Раймонду. Не слишком удобно, но рядом-то чужих нет. Один защитник отыгран, другой — вообще ближе к синей линии, чем к лицевой. Еще и партнер поблизости. Неловкий прием коньком превратился в пас, а капитан шведской сборной Габриэль Ландескуг и сам, прежде чем приложиться по летевшей шайбе, успел по-футбольному подработать себе ее ногой.

Так шведы получили комфортное, если учитывать еще и превосходство в классе, преимущество. Во втором периоде они тоже смотрелись острее, и в середине отрезка забросили еще раз. Эрик Карлссон получил шайбу у правого борта, прошел с ней до левого круга вбрасывания и выдал пас на дальнюю штангу. Оттуда поразил ворота Филип Форсберг — нападающий, который, несмотря на продуктивность в Национальной хоккейной лиге, не пользовался особым доверием тренерского штаба сборной. За первые два матча Олимпиады в сумме он провел на льду чуть больше десяти минут. В третьей игре — против словаков — 11 минут, то есть тоже немного.

Пропустив в третий раз, латвийцы активизировались.

Ответили они довольно быстро. Блюгер выиграл вбрасывание в чужой зоне, Альбертс Смитс бросил от синей линии, а Эдуардс Тралмакс первым успел к отскоку. 3:1. Следом — еще пара неплохих выпадов. Под конец периода — большинство, во время розыгрыша которого у шведского вратаря Якоба Маркстрёма тоже были поводы для беспокойства. И все же сократить дефицит до минимума сборная Латвии не смогла.

И так слабая интрига могла и вовсе не дожить до перерыва. Когда на таймере оставалось чуть больше 30 секунд, шайба чудом не попала в ворота Элвиса Мерзликинса в четвертый раз. Умерла интрига в начале третьего периода, когда шведы реализовали выход три в два. Два поперечных паса, и Мика Зибанежад найден в позиции, из которой невозможно промахнуться. На этом шведы не остановились. Элиас Петерссон мог отличиться в меньшинстве. Вильям Нюландер отличился в большинстве. Вернее, формально, через несколько секунд после его завершения, но все же до того, как отбывавший наказание Тедди Блюгер успел вернуться в оборону.

В итоге — 5:1. Сборная Швеции добилась уверенной победы и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

На этой стадии играть ей предстоит с американцами. А значит, без медалей останется одна из команд, входящих в коротенький перечень фаворитов соревнования. Этот матч начнется 18 февраля в 23:10 (мск).

Остальные четвертьфиналы к тому моменту уже будут сыграны. Первый — между словаками и немцами — начнется в 14:10. Второй — между канадцами и чехами — в 18:40. Третий — между финнами и швейцарцами — в 20:10.

Роман Левищев