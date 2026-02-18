Вэнс предупредил об угрозе частной жизни из-за слежки с помощью ИИ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он обеспокоен тем, что компании используют технологии искусственного интеллекта для слежки за американцами. Об этом он заявил в интервью программе The Story на Fox News.

«Я беспокоюсь о вторжении в частную жизнь, я очень беспокоюсь о политической предвзятости»,— сказал господин Вэнс (цитата по Reuters).

Ранее Reuters сообщало, что OpenAI, Anthropic, Google и xAI ведут переговоры с Пентагоном о том, чтобы развернуть их нейросети в закрытых сегментах военных сетей. По данным Bloomberg, Anthropic хочет внедрить «барьеры», которые бы не позволяли использовать их ИИ-инструмент Claude для массовой слежки. Пентагон возражал этому, считая достаточными ограничения со стороны законодательства США.