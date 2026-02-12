Reuters: Пентагон хочет внедрить нейросети в секретные военные системы

OpenAI, Anthropic, Google и xAI ведут переговоры с Пентагоном о том, чтобы развернуть их нейросети в закрытых сегментах военных сетей. При этом оборонное ведомство хочет использовать гражданские технологии без стандартных ограничений, мешающих боевому применению алгоритмов, сообщает Reuters.

Во время встречи в Белом доме главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл сообщил техническим руководителям компаний, что военные стремятся задействовать модели ИИ как в открытых, так и в секретных доменах Пентагона. Речь идет не только о рутинном документообороте, но и о планировании миссий, а также наведении высокоточного оружия.

OpenAI согласилась с предложением: она открыла доступ к своим инструментам для 3 млн сотрудников оборонного ведомства в несекретной сети под названием genai.mil, согласившись снять часть ограничений на использование ChatGPT, утверждает Reuters. Anthropic, напротив, занимает более жесткую позицию. Руководители компании заявили военным чиновникам, что не хотят, чтобы их технологии использовались для автономного наведения оружия и проведения внутренней слежки в США.

