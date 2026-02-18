Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях двоек. Для обоих это первое олимпийское золото, при этом Лохнер на пекинской Олимпиаде четырехлетней давности становился серебряным призером в двойках и четверках.

Оставшиеся места на пьедестале также достались представителям Германии. Второе место заняли Франческо Фридрих и Александр Шуллер. Фридрих — четырехкратный олимпийский чемпион. Правда, золото Пекина-2022 и Пхёнчхана-2018 он брал вместе с Торстеном Маргисом. На третьем месте финишировали Адам Аммур и Александр Шаллер.

35-летний Йоханнес Лохнер также является пятикратным чемпионом мира. 37-летний Георг Фляйшхауэр завоевал первую в карьере олимпийскую медаль. В 2023 году он в паре с Лохнером становился чемпионом мира.

Арнольд Кабанов