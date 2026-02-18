Норвежский фристайлист Тормод Фростад взял золото Олимпиады в биг-эйре

Норвежский фристайлист Тормод Фростад завоевал золотую медаль Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисцплине биг-эйр. По сумме двух лучших попыток он набрал 195,50 балла.

Серебро взял американец Мак Форхенд (193,25 балла). Бронзу — австриец Матей Шванцер (191,25).

Для 23-летнего Тормода Фростада это первая олимпийская медаль. В слоупстайле он стал 12-м. На Играх четырехлетней давности в Пекине норвежец не вошел в топ-10 в обеих дисциплинах.

Арнольд Кабанов