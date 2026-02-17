Цыплят по Боснии считают

Казанский УНИКС в матче группового этапа Winline Basket Cup — внутрисезонного кубка Единой лиги ВТБ — на выезде обыграл «Игокею» из боснийского города Лакташи со счетом 88:72. Таким образом, команда Велимира Перасовича вышла в «Финал четырех» турнира. Туда ранее пробился московский ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Лига ВТБ Фото: Единая Лига ВТБ

Winline Basket Cup складывается для зарубежных команд, которые были отобраны Единой лигой ВТБ для участия в соревновании, неважно. Любопытный молодежный проект белградская «Мега» на грани вылета из турнира. Команда сверкнула в начале, обыграв ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань», но затем уступила в трех матчах подряд. Чтобы рассчитывать на выход в «Финал четырех», ей теперь нужно в гостях обыгрывать пермскую «Парму» с разницей более 15 очков.

Еще хуже дела у команды «Игокеа» из боснийского города Лакташи. К вторничному матчу она подошла без шансов на продвижение, с балансом побед и поражений 0–4 и разницей очков «минус-47». Быстро стало понятно, что и в пятом туре победа ей не светит. Начали примерно вровень. Но уже в середине первой четверти УНИКСу удался первый спурт. По трехочковому забили Михаил Беленицкий, Пэрис Ли и Джейлен Рейнольдс.

В концовке периода был еще один мини-рывок казанцев. Атаковали они не то что бы исключительно чисто, реализация бросков с игры не дотягивала даже до 50%. Немало было потерь.

Но удачных вспышек, в общем-то, хватало, чтобы от соперника оторваться. А уйти в отрыв баскетболисты «Игокеи» давали — сами играли довольно расхлябанно.

Многовато атак даже не доводили до броска: теряли мяч то из-за передач в никуда, то из-за заступов, то из-за фолов в нападении. Когда позади было чуть меньше половины второй четверти, на счету хозяев была уже дюжина потерь.

Гости щедрость оценили и вновь прибили оппонентов серией из трех точных дальних бросков. Опять отличился Пэрис Ли, дважды попал Тай Брюер. Так перевес достиг двух десятков очков — 37:17. К большому перерыву разница стала поскромнее — 14 очков. Однако потревожить УНИКС по-настоящему у баскетболистов «Игокеи» во второй половине не получилось.

Ошибки игроков боснийской команды при розыгрыше мяча никуда не делись (количество потерь к концу третьей четверти достигло 17), а доля успешных бросков мало-помалу снижалась.

УНИКС контролировал игру и спокойно довел дело до крайне убедительной победы. Ближе чем на 11 очков он соперника не подпускал.

Пэрис Ли, игравший в этот вечер заметнее других, набрал в итоге 22 очка и добавил к ним 7 передач. Он стал самым результативным игроком матча. Вторым по продуктивности оказался Тай Брюер (21 очко + 6 подборов). Итоговый счет — 88:72 в пользу клуба из столицы Татарстана. Таким образом, он присоединился к московскому ЦСКА в «Финале четырех» Winline Basket Cup.

Еще два места в решающей стадии турнира пока остаются свободными. Одно, как было сказано выше, с высокой долей вероятности, займет пермская «Парма». Другое — либо екатеринбургский «Уралмаш», либо петербургский «Зенит». Обе эти команды выступают в одном квартете с оппонентами по вторничному матчу. Обе одержали по три победы и потерпели по два поражения. «Зениту» в заключительном туре предстоит играть с лидером УНИКСом в Казани, а «Уралмашу» — с аутсайдером «Игокеей» на своем паркете. Словом, возможно, до «Финала четырех» не смогут добраться сразу два клуба «большой четверки» Единой лиги ВТБ. Шансов пробиться туда уже давно лишился «Локомотив-Кубань».

Роман Левищев