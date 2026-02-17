Ярославец пытался сдать экзамен в ГАИ с помощью запрещенных средств

В Ярославле сотрудники ГАИ выявили запрещенные технические средства, которые гражданин использовал для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Гражданин 1982 года рождения пришел сдавать экзамен после того, как был лишен прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Экзамен он сдал, однако его поведение вызвало подозрение у экзаменаторов.

«Во время экзамена мужчина проявлял признаки беспокойства, что привлекло внимание сотрудников. После экзамена было установлено, что кандидат использовал специальные технические средства для получения информации»,— рассказали в Госавтоинспекции.

Гражданин был доставлен в отделение полиции по Фрунзенскому району, сотрудники проводят проверку. Результаты экзамена будут аннулированы.

Антон Голицын