Никуда не деться от Канады

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира, с трудом одолев в квалификационном раунде play-off датчан — 3:2. Теперь она вновь сыграет с основными претендентами на золотые медали канадцами, а после разгрома от них на групповом этапе ей будет очень сложно рассчитывать на успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чешские хоккеисты после победы над датчанами

Фото: Mike Segar / Reuters Чешские хоккеисты после победы над датчанами

Чехи, конечно, считались фаворитами в противостоянии с датчанами, но вместе с тем, наверное, именно в этой паре квалификационного раунда вероятность сенсации была наиболее высока. Собственно, они и по итогам предварительного этапа получили самые близкие номера посева — восьмой и девятый, потерпев по два поражения и заняв третьи места в своих группах. А главное — сборная Чехии не имела над соперником такого преимущества в классе, как, например, те же шведы над латвийцами или швейцарцы с немцами над итальянцами и французами соответственно.

И первый период лишь убедил в том, что этот матч может закончиться с любым результатом, в том числе неожиданным. Чехи немного перебросали датскую команду, но каких-то трудностей для ее голкипера Фредерика Андерсена, выступающего в Национальной хоккейной лиге за клуб «Каролина Харрикейнс», не создали.

Даже в большинстве чешские звезды во главе с нападающим «Бостон Брюинс» Давидом Пастрняком ничего не придумали. Хотя и датчане не использовали свой шанс при розыгрыше лишнего.

Возможно, на актуальное состояние обеих сборных повлияло еще и то, что в воскресенье они провели довольно тяжелые матчи на групповом этапе, поэтому так долго вкатывались в игру.

Но ко второй двадцатиминутке команды все-таки проснулись и показали уже совсем другой хоккей. Сначала чехи реализовали большинство усилиями Мартина Нечаса, который неотразимо щелкнул с позиции защитника. Тем самым нападающий «Колорадо Эвеланш» набрал шестое очко по системе «гол плюс пас» на этом олимпийском турнире. Однако датчане быстро сравняли счет после того, как Александр Труе и Йоахим Блихфельд, сыграв в стеночку, завезли шайбу уже в пустые ворота. Впрочем, чешские хоккеисты тут же ответили мощной позиционной атакой, которую завершил Давид Кампф с передачи Яна Рутты на пятак. Отметился в ней и Нечас, записавший себе в актив седьмой результативный балл. Более того, вскоре отличился 40-летний Роман Червенка. Ветеран и капитан сборной Чехии развил такую скорость, что легко объехал датского защитника, и с кистей метнул шайбу в «девятку».

Тем не менее подопечные шведского специалиста Микаэля Кринц-Гата не поплыли даже в этой ситуации. К тому же Томаш Гертл заработал удаление, и Ник Олесен из чешского чемпионата, где защищает цвета «Мотора», сократил разницу до минимума, причем исполнил все очень красиво, заложив финт с выездом на пятак, который скорее можно увидеть в каком-нибудь Матче звезд, когда хоккеистам никто не мешает демонстрировать весь свой технический арсенал. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Оливер Бьоркстранд и вовсе мог восстановить равенство, убежав «один в ноль». И вроде он все делал как надо, но голкипер Лукаш Достал из «Анахайм Дакс» совершил эффектный сейв и ногой перекрыл шайбе путь в ворота.

В третьем периоде чехи старались контролировать игру и больше времени находиться в чужой зоне, а Нечас и Пастрняк едва не увеличили перевес. Датчан выручал Андерсен, а потом им представилась хорошая возможность отыграться в большинстве. Практически четыре минуты подряд они действовали в формате «пять на четыре» после удалений Радко Гудаса и Гертла, но пробить Достала не сумели. У скандинавов оставалась еще опция с заменой вратаря на шестого полевого игрока, и на последних секундах они действительно попробовали перевести матч в овертайм. Правда, ни Бьоркстранду, ни другим датским звездам — Ларсу Эллеру из «Оттава Сенаторс» и Николаю Элерсу из «Каролины» — не удалось забить спасительный гол.

Сборная Чехии одержала трудную и трудовую победу — 3:2, пробившись в олимпийский четвертьфинал. Правда, там ее ждет уже вторая по ходу нынешнего турнира встреча с канадцами. Первая в группе закончилась для команды Радима Рулика со счетом 0:5, и сейчас вряд ли кто-то поставит на нее. В матче со страшными и ужасными «Кленовыми листьями», которые уже накидали своим оппонентам 20 шайб, чехи будут явными аутсайдерами.

Александр Ильин