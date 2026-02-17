Reuters сообщил об окончании политической части переговоров по Украине в Женеве

Политическая часть переговоров делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию завершилась, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, военные представители обеих сторон продолжают встречу.

Переговоры по Украине начались сегодня в Женеве примерно в 16:00 мск. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Переговоры запланированы на 17 и 18 февраля. В Кремле призывали не ждать новостей по итогам первого дня.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Тематика консультаций расширена по сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби. Среди обсуждаемых вопросов — территориальные, военные, политические, экономические аспекты, а также различные вопросы безопасности.