Не сдавшим ОГЭ найдут применение

В Санкт-Петербурге выпускники девятых классов, которые не смогли успешно сдать ОГЭ с первого раза, смогут за счет городского бюджета пройти обучение по рабочим специальностям. Законопроект, дающий право предоставлять такую поддержку «двоечникам», а также определять список специальностей и организаций, в которых бывшие школьники смогут пройти обучение, внесен на рассмотрение в петербургский парламент. Депутаты предполагают, что такая опция позволит снизить «риск маргинализации молодежи», а также «обеспечить Петербург квалифицированными кадрами по рабочим специальностям».

Закон, предоставляющий возможность девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, пройти обучение по профессиям рабочих и должностных служащих, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце ноября. Идея зародилась у депутатов Госдумы летом 2025 года. Тогда во время обсуждения парламентарии предполагали, что новой возможностью воспользуются 2–3% от всех девятиклассников (то есть примерно 35–40 тыс. детей в год). Учиться они смогут в ожидании пересдачи, параллельно с подготовкой к экзаменам.

Для региона введение такой опции было правом, а не обязанностью. Власти Петербурга, учитывая дефицит рабочих кадров, решили этой возможностью воспользоваться.

Законопроект, который наделяет правительство Петербурга правом предоставлять поддержку девятиклассникам, которые не сдали выпускные экзамены и не получили аттестат, внесен в Законодательное собрание Петербурга. Вместе с тем Смольный сможет самостоятельно определить перечень профессий, по которым будет вестись подготовка, и организаций, которые будут готовы взять молодых людей на обучение, а также порядок всего этого процесса. Финансировать образование новых кадров из числа бывших школьников будут из городского бюджета.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать четыре экзамена: обязательные русский язык и математику и два предмета по выбору. С 2025 года в рамках эксперимента в некоторых регионах для поступления в колледж достаточно сдать только обязательные дисциплины. Те, кто не справился с экзаменом с первой попытки, могут пересдать их летом и осенью. В случае еще одной неудачи переписать ОГЭ можно только через год.

Депутаты петербургского парламента принятие закона объясняют нехваткой кадров. «В целях восполнения острого дефицита рабочих кадров в стране необходима не только популяризация рабочих профессий, но и обеспечение расширения возможностей получения этих профессий»,— говорится в пояснительной записке к документе. Парламентарии заявляют, что «нередки случаи», когда выпускники, ожидая пересдачи, теряют год, «который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации».

Авторы законопроекта надеются, что новая опция поможет большему количеству молодых людей получить востребованную профессию и реализоваться на рынке труда. «Это в свою очередь, окажет положительное влияние не только на их трудовые достижения, но и на создание и укрепление молодых семей, и в конечном итоге — на улучшение демографической ситуации»,— сказано в документе.

В Петербурге в 2026 году 58 тыс. школьников заканчивают 9-й класс. В 2025-м из 55,6 тыс. выпускников ОГЭ с первого раза не сдали 1,4% учащихся, рассказали в пресс-службе городского комитета по образованию. В 2024 году из 52,5 тыс. девятиклассников аттестат не получили 1,9% школьников, в 2023-м — 2% (47,7 тыс. выпускников), в 2022-м — 2,5%, в 2021-м — 2%.

В последние годы на фоне дефицита кадров правительство активнее мотивирует школьников осваивать рабочие специальности: все чаще с трибун говорят о престижности таких профессий. Мысль о получении диплома для достижения успеха уходит на второй план. Кроме того, высшее образование с каждым годом становится все дороже, а поступление на бюджетные места, учитывая количество льготников и привилегий для определенных категорий абитуриентов,— сложнее.

В 2024 году по всей стране в 10-й класс поступили 708,2 тыс. школьников, а на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена — 695,6 тыс. Разрыв в численности этих групп сократился до минимума за 25 лет, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики (ВШЭ).

В период с 2021 по 2024 год прием на программы подготовки среднего профессионального образования (СПО) вырос на 6%, на программы подготовки специалистов среднего звена — на 20%.

В 2025 году в Петербурге, Москве и Липецкой области изменили правила поступления в колледжи: выпускники, которые точно решили не идти в 10-й класс, могли сдать только два обязательных экзамена для поступления в учреждения среднего специального образования. В Петербурге по таким правилам принимали на 19 рабочих профессий в 29 колледжей, которые определили в Смольном. В списке специальностей, к примеру, сварщик, судостроитель, электромонтер, повар, кондитер.

Власти признали эксперимент успешным. На федеральном уровне «пилот» продлили до 2029 года и расширили еще на девять регионов: Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую, Смоленскую, Тюменскую, Мурманскую области, ХМАО и Камчатку.

