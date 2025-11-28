Путин подписал закон о бесплатном профобучении для школьников, не сдавших ОГЭ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому девятиклассникам, не сдавшим основной государственный экзамен (ОГЭ), позволят бесплатно пройти профессиональное обучение. Речь идет о подготовке по профессиям рабочих и должностных служащих.

Как указано в законе, региональные власти «имеют право на предоставление» господдержки профобучения. Пользоваться ли таким правом, каждый регион решает сам. Власти субъектов также самостоятельно определят перечень рабочих профессий, по которым не сдавшие ОГЭ школьники могут пройти обучение. Деньги на бюджетные места будут выделяться из средств господдержки региональных бюджетов.

Закон разработала группа из 66 депутатов. В пояснительной записке к документу указано, что он направлен на «восполнение острого дефицита рабочих кадров в стране». Соавтор закона и вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко говорила, что в среднем по России экзамены не сдают около 3% девятиклассников, в отдельных регионах — до 7%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Двоечники подождут пересдачи у станка».