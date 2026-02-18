Власти отказались от идеи разрешать продажу бензина с 10% этанола

Росстандарт не планирует менять нормативные требования к содержанию этанола в автомобильном топливе ни на национальном, ни на наднациональном уровне. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос Национального автомобильного союза (копия есть у “Ъ”).

Действующий техрегламент и ГОСТ допускают содержание этанола в бензине не выше 5%. Идея пересмотреть эту норму возникла в конце 2025 года на фоне внеплановых остановок НПЗ и снижения производства топлива. Первым шагом стала отмена акциза на этиловый спирт для выпуска бензина — Госдума одобрила поправки в ноябре. Однако само решение об увеличении доли спирта так и не приняли.

По информации источников “Ъ”, сейчас этот вопрос в правительстве не рассматривают. Основным инструментом стабилизации рынка остаются ограничения на экспорт бензина — эмбарго действует до 31 июля 2026 года (кроме поставок с НПЗ).

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, что технически производить топливо с 10% этанола в России можно, но продавать его нельзя — стандарты не менялись. Эксперт также обратил внимание на риски для автопрома: если у машин возникнут проблемы, производителям придется проводить отзывные кампании и дорабатывать узлы.

В декабре УАЗ сообщал, что тестирует двигатели на бензине с 10% спирта и в случае рисков готов дать рекомендации автовладельцам. В АвтоВАЗе заявляли, что такой состав не влияет на надежность машин.

Против изменения регламента выступали производители, в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин. Источники “Ъ” поясняют: нефтяники опасаются, что начнется кустарное разбавление бензина спиртом, что создаст риски для водителей и самих компаний.

