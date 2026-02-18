Рассмотреть, но не смешивать

Повышение доли этилового спирта в бензине с 5% до 10% для увеличения объемов предложения топлива пока не будет реализовано. Росстандарт не готовит необходимых изменений в действующий технический регламент и ГОСТ. Против снижения требований к качеству топлива выступали в том числе крупные нефтекомпании, а основным способом обеспечения баланса на внутреннем рынке остаются экспортные ограничения.

В России не планируется каких-либо изменений как на национальном, так и на наднациональном уровне в нормативные документы, устанавливающие требования к предельному содержанию этанола в бензине. Об этом говорится в ответе Росстандарта на запрос Национального автомобильного союза (копия ответа есть у “Ъ”).

Сейчас в соответствии с техническим регламентом и отраслевым ГОСТом допускается выпуск бензина с содержанием этанола не выше 5%. Идея увеличить этот показатель возникла в конце 2025 года как способ повысить объем предложения бензина в России в условиях увеличения числа внеплановых остановок НПЗ и снижения производства топлива (см. “Ъ” от 1 октября 2025 года). Первым шагом в этом направлении стала отмена акциза на этиловый спирт для производства бензина. Соответствующую поправку к Налоговому кодексу Госдума одобрила в конце ноября. Но само решение о повышении содержания этилового спирта так и не было принято.

По данным источников “Ъ”, этот вопрос не стоит на повестке дня в правительстве.

Ключевым инструментом, обеспечивающим стабильность внутреннего рынка, остаются ограничения на экспорт бензина. Сейчас эмбарго действует до 31 июля 2026 года и не распространяется на НПЗ. Заинтересованные ведомства не стали комментировать ситуацию.

Как отмечает президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, начать выпуск топлива с содержанием этанола до 10% в России сегодня теоретически возможно, а продажу — нельзя, так как реализуемый бензин должен соответствовать стандартам, в которые поправки не внесли. При этом господин Шапарин указывает на риски для автопрома. По его словам, в случае возможных проблем с использованием топлива с повышенным содержанием этилового спирта производителям придется провести отзывные кампании и установить усовершенствованные узлы, адаптированные для такого бензина.

В декабре УАЗ сообщал, что проводит испытания двигателей, работающих на бензине с 10% спирта и если возникнут риски, то компания выполнит необходимые доработки или выработает рекомендации автовладельцам. В АвтоВАЗе заявляли, что такой состав топлива не оказывает значительного влияния на характеристики и надежность моделей Lada. Испытания, по данным “Ъ”, проводил и ФГУП НАМИ. Там не ответили на запрос “Ъ”.

Замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя аналогичные опасения депутатов Госдумы, отмечал, что вовлечение до 10% этилового спирта в производство автомобильного бензина допустимо, указывая, что этот компонент повышает октановое число.

Против изменений регламента выпуска бензина выступали сами производители, в частности глава «Роснефти» Игорь Сечин (см. “Ъ” от 26 декабря 2025 года).

Как поясняют источники “Ъ”, в нефтекомпаниях опасаются, что начнется кустарное разбавление бензина спиртом и это создаст риски для потребителей и нефтекомпаний.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что в ряде стран, включая Бразилию и США, существуют смеси бензина с содержанием этанола 10–15%. «Это рабочая модель, но должна быть обеспечена технологическая готовность инфраструктуры и автомобилей»,— говорит он. В российских условиях вопрос упирается скорее в регуляторные и технические ограничения.

Эксперт напоминает, что для изменения технических регламентов потребуется пересмотр нормативной базы в рамках ЕАЭС, сертификация топлива, оценка совместимости с существующим автопарком и топливной инфраструктурой. Он подчеркивает, что аргумент о воздействии этанола на резинотехнические изделия также нельзя игнорировать: при повышенных концентрациях действительно возрастает риск ускоренного износа элементов топливной системы, если они не рассчитаны на такие смеси.

«Поэтому, на мой взгляд, вопрос нужно рассматривать прагматично. Если речь идет о незначительном повышении доли в пределах, совместимых с действующим автопарком и инфраструктурой, это технически решаемо. Если же обсуждаются более высокие концентрации, то без системной подготовки рынка и оценки экономической целесообразности это может создать больше проблем, чем преимуществ»,— считает Максим Дьяченко.

