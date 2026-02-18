Суд в США отказал России в отмене решения Гаагского арбитража по иску «Крымэнерго»

Апелляционный суд округа Колумбия 13 февраля подтвердил компетенцию Гаагского арбитража рассматривать спор по иску компании «Крымэнерго» Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) к России. Жалоба российской стороны, оспаривавшей юрисдикцию трибунала, отклонена.

Арбитраж в Гааге в 2023 году присудил украинской компании $207,8 млн компенсации за утрату активов в Крыму после 2014 года на основании двустороннего инвестдоговора РФ и Украины. Россия оспаривает это решение в судах Нидерландов и пытается противостоять его исполнению в других странах.

В США, куда «Крымэнерго» обратилось за признанием вердикта, РФ ссылалась на госиммунитет и отсутствие связи дела с Америкой. Апелляционный суд счел, что исключение из иммунитета применимо, а вопрос о действии инвестдоговора в Крыму относится к компетенции арбитража.

Юристы называют решение предсказуемым, но отмечают, что оно не означает автоматического исполнения. Теперь дело вернется в суд первой инстанции для продолжения разбирательства. РФ может обжаловать это решение, в том числе в Верховном суде США, но шансы на успех эксперты оценивают как невысокие.

