Число иностранных постояльцев в отелях России выросло за год почти на 15%

В 2025 году в российских гостиницах остановились 4,78 млн иностранцев, что на 14,9% больше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Зарубежные гости составили 5,4% от общего числа постояльцев.

Основной поток традиционно пришелся на Москву (52,5% гостей, рост на 16,1%). Петербург принял 16,4% (+17,6%). Единственным крупным регионом с отрицательной динамикой стал Краснодарский край (-10,9%) — из-за ограничений на работу пляжей.

Половину всех въездов (51%) обеспечили граждане Китая, хотя их число сократилось на 1,6%, до 834,5 тыс. В полной мере своего эффекта на рынок эта мера пока не оказала: основной поток китайских гостей в Россию прибывает летом, поясняет вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

На втором месте — Саудовская Аравия (+35,8%), в пятерку также вошли Туркменистан, Турция и Германия. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что выходцы с Ближнего Востока формируют 20–30% иностранных гостей, но это туристы среднего класса с ограниченными бюджетами.

