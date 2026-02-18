Интуристы снова въезжают

В 2025 году в отелях России остановились 4,78 млн иностранцев, что больше почти на 15% год к году. Основной поток ожидаемо аккумулировали Москва и Санкт-Петербург, на долю которых совокупно пришлось 68,9% гостей из-за границы.

В 2025 году в российских средствах размещения остановились 4,78 млн иностранцев, год к году показатель вырос на 14,9%, следует из данных Росстата. Зарубежные гости сформировали 5,4% от числа постояльцев. Подсчеты Росстата выглядят лучше данных, представленных ранее погранслужбой ФСБ. Согласно этим подсчетам, в 2025 году с туристическими целями в Россию прибыли 1,64 млн иностранцев, что больше год к году на 4,5%.

Заметный скачок — на 24,4% год к году, до 70,2 тыс. визитов,— был зафиксирован в четвертом квартале.

Основной поток иностранцев в 2025 году пришелся на Москву. В российской столице остановились 52,5% от общего числа гостей, 2,51 млн человек. В натуральном выражении год к году значение выросло на 16,1%. Число прибытий в Санкт-Петербург за год увеличилось на 17,6%, до 782,2 тыс. гостей. Город аккумулировал 16,4% от иностранного потока. На третьем месте по популярности у гостей из-за рубежа Подмосковье, Приморский и Краснодарский края.

Топ-10 регионов России по числу размещенных иностранцев в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Регион Число гостей (тыс.) Изменение год к году (%) Москва 2507,5 16,1 Санкт-Петербург 782,2 17,6 Московская область 248,2 79,0 Приморский край 138,2 9,1 Краснодарский край 137,8 –10,9 Свердловская область 81,5 44,8 Татарстан 74,8 28,7 Мурманская область 53,7 54,5 Новосибирская область 52,5 29,5 Нижегородская область 41,5 8,4 Открыть в новом окне Источник: Росстат.

Краснодарский край стал единственным крупным региональным рынком, где количество прибытий иностранцев сократилось — на 10,9% год к году, до 137,8 тыс. человек. Тенденция, вероятно, объясняется общим падением турпотока в регион в прошлом году из-за ограничений на работу пляжей (см. “Ъ” от 17 февраля).

Топ-10 регионов России с минимальным числом размещенных иностранцев в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Регион Число гостей (тыс.) Изменение год к году (%) Ненецкий автономный округ 55 –26,7 Магаданская область 275 –56,5 Тува 334 –48,5 Карачаево-Черкесия 522 –19,4 Ингушетия 817 –78,4 Севастополь 820 –10,4 Марий Эл 828 –32,5 Чукотский автономный округ 854 134,0 Чувашия 1043 –7,7 Костромская область 1082 –31,4 Открыть в новом окне Источник: Росстат.

Наиболее сдержанным интересом иностранцев пользуются отдаленные регионы. В гостиницах Ненецкого автономного округа в прошлом году остановились только 55 гостей из-за рубежа, Магаданской области — 275, Тывы — 334. Меньше чем по 1 тыс. иностранцев за год было зарегистрировано в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане и Севастополе. В объектах Крыма в то же время остановились 21,8 тыс. иностранцев. Год к году показатель увеличился на 6,2%. Тенденция прослеживается в контексте общего восстановления туристического интереса к региону. Согласно «Островку», общее количество бронирований размещения в Крыму за прошлый год выросло год к году на 73%.

Основной поток интуристов в Россию формируют граждане Китая.

Согласно погранслужбе ФСБ, на страну по итогам 2025 года пришелся 51% от общего числа визитов. В натуральном выражении их число год к году сократилось на 1,6%, до 834,5 тыс. Негативный тренд возник, несмотря на принятое в декабре 2025 года решение о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что в полной мере своего эффекта на рынок эта мера пока не оказала: основной поток китайских гостей в Россию прибывает летом. Одновременно эксперт сомневается, что с учетом повсеместного распространения электронных виз для прибывающих в страну туристов дальнейшие послабления будут давать значительный приток гостей. Процедура прибытия и так была достаточно простой, отмечает он.

На втором месте по въезду интуристов — граждане Саудовской Аравии. Из страны в прошлом году приехали 74,9 тыс. гостей, что больше год к году на 35,8%. Одновременно это лишь 4,9% от общего объема въезда. В пятерку стран—поставщиков интуристов в Россию также вошли Туркменистан, Турция и Германия. Следом идут ОАЭ, Индия и Иран. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что выходцы из стран Ближнего Востока сейчас формируют 20–30% иностранных гостей российских отелей. Но речь идет преимущественно о туристах среднего класса с ограниченными бюджетами, поясняет он.

Сергей Ромашкин не видит перспектив для существенного роста въездного туристического потока в Россию в 2026 году, предполагая, что рынок будет, скорее, стагнировать. С укреплением рубля стоимость поездок в страну в валютах зарубежных гостей за год выросла на 20–25%, поясняет он. Он не исключает, что увеличение спроса покажут регионы Дальнего Востока за счет туристов из Азии. Станислав Ивашкевич предполагает, что в случае стабилизации политического фона может немного вырасти число прибытий из стран Евросоюза.

