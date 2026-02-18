Интуристы снова въезжают
Российские отели приняли за 2025 год на 14,9% больше иностранцев
В 2025 году в отелях России остановились 4,78 млн иностранцев, что больше почти на 15% год к году. Основной поток ожидаемо аккумулировали Москва и Санкт-Петербург, на долю которых совокупно пришлось 68,9% гостей из-за границы.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В 2025 году в российских средствах размещения остановились 4,78 млн иностранцев, год к году показатель вырос на 14,9%, следует из данных Росстата. Зарубежные гости сформировали 5,4% от числа постояльцев. Подсчеты Росстата выглядят лучше данных, представленных ранее погранслужбой ФСБ. Согласно этим подсчетам, в 2025 году с туристическими целями в Россию прибыли 1,64 млн иностранцев, что больше год к году на 4,5%.
Заметный скачок — на 24,4% год к году, до 70,2 тыс. визитов,— был зафиксирован в четвертом квартале.
Основной поток иностранцев в 2025 году пришелся на Москву. В российской столице остановились 52,5% от общего числа гостей, 2,51 млн человек. В натуральном выражении год к году значение выросло на 16,1%. Число прибытий в Санкт-Петербург за год увеличилось на 17,6%, до 782,2 тыс. гостей. Город аккумулировал 16,4% от иностранного потока. На третьем месте по популярности у гостей из-за рубежа Подмосковье, Приморский и Краснодарский края.
Топ-10 регионов России по числу размещенных иностранцев в 2025 году
|
Источник: Росстат.
Краснодарский край стал единственным крупным региональным рынком, где количество прибытий иностранцев сократилось — на 10,9% год к году, до 137,8 тыс. человек. Тенденция, вероятно, объясняется общим падением турпотока в регион в прошлом году из-за ограничений на работу пляжей (см. “Ъ” от 17 февраля).
Топ-10 регионов России с минимальным числом размещенных иностранцев в 2025 году
|
Источник: Росстат.
Наиболее сдержанным интересом иностранцев пользуются отдаленные регионы. В гостиницах Ненецкого автономного округа в прошлом году остановились только 55 гостей из-за рубежа, Магаданской области — 275, Тывы — 334. Меньше чем по 1 тыс. иностранцев за год было зарегистрировано в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане и Севастополе. В объектах Крыма в то же время остановились 21,8 тыс. иностранцев. Год к году показатель увеличился на 6,2%. Тенденция прослеживается в контексте общего восстановления туристического интереса к региону. Согласно «Островку», общее количество бронирований размещения в Крыму за прошлый год выросло год к году на 73%.
Основной поток интуристов в Россию формируют граждане Китая.
Согласно погранслужбе ФСБ, на страну по итогам 2025 года пришелся 51% от общего числа визитов. В натуральном выражении их число год к году сократилось на 1,6%, до 834,5 тыс. Негативный тренд возник, несмотря на принятое в декабре 2025 года решение о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что в полной мере своего эффекта на рынок эта мера пока не оказала: основной поток китайских гостей в Россию прибывает летом. Одновременно эксперт сомневается, что с учетом повсеместного распространения электронных виз для прибывающих в страну туристов дальнейшие послабления будут давать значительный приток гостей. Процедура прибытия и так была достаточно простой, отмечает он.
На втором месте по въезду интуристов — граждане Саудовской Аравии. Из страны в прошлом году приехали 74,9 тыс. гостей, что больше год к году на 35,8%. Одновременно это лишь 4,9% от общего объема въезда. В пятерку стран—поставщиков интуристов в Россию также вошли Туркменистан, Турция и Германия. Следом идут ОАЭ, Индия и Иран. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич говорит, что выходцы из стран Ближнего Востока сейчас формируют 20–30% иностранных гостей российских отелей. Но речь идет преимущественно о туристах среднего класса с ограниченными бюджетами, поясняет он.
Сергей Ромашкин не видит перспектив для существенного роста въездного туристического потока в Россию в 2026 году, предполагая, что рынок будет, скорее, стагнировать. С укреплением рубля стоимость поездок в страну в валютах зарубежных гостей за год выросла на 20–25%, поясняет он. Он не исключает, что увеличение спроса покажут регионы Дальнего Востока за счет туристов из Азии. Станислав Ивашкевич предполагает, что в случае стабилизации политического фона может немного вырасти число прибытий из стран Евросоюза.