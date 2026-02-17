«Локомотив» впервые в сезоне обыграл «Нефтехимик»

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика».

На 3-й минуте матча счет открыл нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов с передачи Никиты Черепанова. Эта шайба также стала последней в игре: ни во втором, ни в третьем периодах болельщики голов не увидели.

Это вторая встреча команд за весь сезон регулярного чемпионата КХЛ. В прошлый раз «Локомотив» и «Нефтехимик» играли 14 сентября. Тогда победила нижнекамская команда со счетом 5:4 в овертайме.

21 февраля «Локомотив» вновь встретится с минским «Динамо». Матч в Ярославле стартует в 17:00.