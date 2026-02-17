Аделия Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. За свой прокат она набрала 72,89 балла.
Спортсменка без ошибок исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы были оценены на высший, четвертый уровень.
Фигуристка выходила на лед под вторым стартовым номером. Всего короткую программу представят 29 фигуристок, право выступить с произвольной получат 24 из них.
Аделии Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России, также трижды побеждала на финалах Гран-при страны. В сентябре 2025 года фигуристка выиграла квалификационный турнир и завоевала олимпийскую квоту.