Дебют на пятерку

Олимпийский дебют у российской фигуристки Аделии Петросян получился более успешным, чем у ее коллеги Петра Гуменника. С короткой программой она справилась без ошибок и получила за свое выступление 72,89 балла, обеспечив себе промежуточное пятое место и пока не распрощавшись с надеждами на медаль — даже, вероятно, золотую. Лидеру, японке Ами Накаи, россиянка проигрывает меньше шести баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аделия Петросян

Фото: Yara Nardi / Reuters Аделия Петросян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Аделия Петросян привыкла появляться на внутренних соревнованиях в разминке сильнейших. На олимпийский лед она выходила второй, после белоруски Виктории Сафоновой. Россиянка, наконец дождавшаяся главного турнира жизни, под громкие овации зрителей с широкой улыбкой на лице встала в стартовую позу, окинув судейскую бригаду пронзительным взглядом.

Для Олимпийских игр Аделия Петросян решила вернуть позапрошлогоднюю программу, поставленную под попурри из хитов Майкла Джексона. На протяжении текущего сезона она, в ярко-красном блестящем жакете, выступала под эту музыку и на пекинском квалификационном турнире, и на этапах Гран-при, и на чемпионате страны.

Но, наверное, ни на одном из этих стартов фигуристка не выглядела такой дерзкой, харизматичной и уверенной в себе, как сегодня.

С заявленным контентом спортсменка без проблем справилась: трехкратная чемпионка России исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп во второй половине программы. От риска в виде тройного акселя, который в последнее время получался нечасто, решили отказаться ради чистого проката. После завершения прыжковой части фигуристка пошла зажигать: дорожка и вращения были сделаны безупречно.

За технику россиянке поставили 40,44 балла, за компоненты — 32,45, что неплохо, учитывая статус Петросян. На международной арене это первый крупный старт 18-летней россиянки, на который она прибыла без рейтинга. По сравнению с сентябрьским отборочным турниром, где у фигуристки не было реальных конкуренток, ей даже удалось немного улучшить вторую оценку. Сама Аделия Петросян в зоне Kiss&Cry излучала радость, не переставала улыбаться. И результатом, и выступлением она осталась довольна. «Радостно, что получила, наконец, такие положительные эмоции. Хорошие очень баллы. <...> Когда сама прокручивала прокат в голове, мысленно попросила в голове в районе 72–74 баллов»,— сказала спортсменка в эфире Okko.

По итогам короткой программы Петросян занимает пятое место. Таким образом, россиянка включилась в борьбу за подиум: в произвольной она выйдет на лед в сильнейшей разминке, которую судьи обычно щедро осыпают надбавками и вторыми оценками. Возглавляющая таблицу японка Ами Накаи (78,71 балла), которая выдала эталонный прокат с тройным акселем, остается в зоне досягаемости. Особенно, если учесть, что в репертуаре россиянки есть четверной тулуп (ни у одной из ее соперниц квадов нет). Правда, необходима оговорка. Надежды на этот прыжок возлагаются большие, при этом в текущем сезоне исполнить его без ошибок получалось только на тренировках.

Помимо Ами Накаи, Аделии Петросян нужно обойти еще нескольких фигуристок.

Самыми опасными представляются действующая чемпионка мира, победительница финала Гран-при американка Алиса Лью и бронзовый призер прошлых Игр японка Каори Сакамото.

На Олимпиаде в Италии обе уже успели завоевать медали в командном турнире — золотую и серебряную соответственно.

Для 25-летней Каори Сакамото Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо — один из последних стартов в карьере. Еще летом японка объявила о скором уходе из спорта. В короткой программе она набрала 77,23 балла и расположилась на промежуточной второй строке. Фигуристка, как всегда, получила огромные оценки за компоненты — и вполне справедливо. Это был очень трогательный и эмоциональный прокат под «Time to Say Goodbye» в исполнении Сары Брайтман и Андреа Бочелли, в котором, однако, с технической точки зрения удалось не все. Был и опасный заход на тройной лутц, и недокрут на каскаде из тройного флипа и тройного тулупа.

Алиса Лью, кажется, тоже успела восстановиться после командного турнира и выступила в личном очень уверенно, хотя на сложнейшем каскаде тройной лутц — тройной риттбергер бригада арбитров все же нашла маленький недокрут. Но в целом американка не заставила усомниться в своем статусе одной из главных фавориток Олимпиады и в очередной раз доказала, что не зря вернулась в спорт после неожиданной приостановки карьеры в 2022 году. Набрав 76,59 балла, одна из самых стабильных фигуристок поколения показала третий результат.

Опередила Аделию Петросян и еще одна японка, Монэ Тиба. Опередила, в частности, благодаря более высокой оценке за компоненты (технические элементы россиянки судьи оценили выше). Она идет четвертой с 74 баллами.

Единственный сюрприз преподнесла американка Эмбер Гленн, считающаяся претенденткой на самые высокие места. Она программу завалила и покидала лед в слезах. Не уберег даже чисто исполненный тройной аксель — редкий для женского одиночного катания элемент (из 29 спортсменок его заявили только Накаи и Гленн). Первый срыв случился на каскаде тройной флип — тройной тулуп, приземленном с недокрутом в четверть оборота. Второй, фатальный, на тройном риттбергере, который американка и вовсе не прыгнула — исполнила «бабочку» и получила прочерк в протокол. В результате — 67,39 балла и промежуточная 13-я позиция.

Таисия Орлова