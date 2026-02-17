Экс-министра энергетики Украины Галущенко арестовали на 60 дней

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу Минэнерго и Минюста страны Германа Галущенко по обвинению в финансовых махинациях, сообщило агентство РБК-Украина. Постановление оставляет возможность внести залог 200 млн гривен (около 323 млн руб).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

Ранее пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщала, что ведомство запросит для господина Галущенко меру пресечения в виде залога в размере $9,86 млн (около 753 млн руб.). Экс-министр тогда заявил, что у него или его окружения нет денег, чтобы выплатить настолько большую сумму.

15 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании Германа Галущенко на границе. По данным «Украинской правды», его сняли с поезда при попытке выехать из страны. В тот же день антикоррупционные органы предъявили экс-министру обвинения по делу бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября следствие заявило о выявлении организованной группы, похитившей у государства $100 млн. Обыски прошли у господина Миндича, в «Энергоатоме» и у господина Галущенко. 17 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Герман Галущенко возглавлял Минэнерго с 2021 по 2025 год, затем несколько месяцев руководил Минюстом. Пост он покинул после обвинений в причастности к коррупционной схеме.