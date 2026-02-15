Экс-министра энергетики Украины Галущенко задержали при попытке покинуть страну

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего министра энергетики Германа Галущенко при пересечении границы. По данным «Украинской правды», его сняли с поезда при попытке выехать из страны.

Антикоррупционные органы предъявили Герману Галущенко обвинения по делу бизнесмена Тимура Миндича. 10 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ объявили о проведении операции «Мидас» в энергетической отрасли.

Следствие заявило о выявлении организованной группы, похитившей у государства $100 млн. Обыски прошли у господина Миндича, в «Энергоатоме» и у господина Галущенко. 17 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о начале аудита «Энергоатома».

Герман Галущенко возглавлял Минэнерго с 2021 по 2025 год, затем несколько месяцев руководил Минюстом. Пост он покинул после обвинений в причастности к коррупционной схеме.

