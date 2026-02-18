АЛРОСА нарастит добычу золота в Якутии

«Алмазы Анабара» (дочернее предприятие АЛРОСА (MOEX: ALRS)) планирует в 2026 году поставить на государственный баланс 3,5 тонны россыпного золота. Запасы будут учтены на пяти участках недр, сообщили в компании. Основной прирост обеспечит Оленекский район Якутии, где расположены объекты Хаптасыннах, Куранах, Орто-Старая, Верхнестаринская площадь и верховье реки Серебрянка.

Геологоразведка на участке Хаптасыннах ведется с 2019 года. По временным кондициям здесь уже учтено более 500 кг золота (2024 год), а в 2026 году компания намерена добавить еще 150 кг. Добыча на этом объекте стартовала в 2025 году — за сезон удалось получить 72 кг драгметалла. В текущем году этот показатель планируют удвоить. На остальных четырех участках запасы будут ставиться на баланс впервые.

По словам начальника управления аналитики Альфа-банка Бориса Красноженова, геологоразведка алмазов и золота имеет схожие черты, особенно в части затрат на инфраструктуру в условиях Якутии. АЛРОСА обладает серьезными компетенциями в горной добыче, поэтому попытка диверсификации бизнеса выглядит логичной, отмечает эксперт.

По итогам первого полугодия 2025 года выручка АЛРОСА сократилась на 25% год к году, до 134,25 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 42% (37,1 млрд руб.), тогда как чистая прибыль выросла на 11%, достигнув 40,6 млрд руб.

