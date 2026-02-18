Цифры россыпью

АЛРОСА (MOEX: ALRS), добывающая около 90% алмазов в России, расширяет ресурсную базу россыпного золота на участках недр в Якутии. Структура компании планирует поставить на баланс 3,5 тонны металла, которые в текущих ценах стоят $550–560 млн. Эксперты считают логичным диверсификацию бизнеса в условиях кризиса в алмазной отрасли, но предупреждают, что цены на золото отличает сильная волатильность.

Дочерняя структура АЛРОСА «Алмазы Анабара» в 2026 году поставит на государственный баланс 3,5 тонны россыпного золота на пяти участках недр, рассказали “Ъ” в компании. Большая часть прироста будет обеспечена за счет объектов на территории Оленекского района Якутии. Речь идет об участках Хаптасыннах, Куранах, реки Орто-Старая, Верхнестаринской площади и верховье реки Серебрянка.

Как уточняют в АЛРОСА, исследования на Хаптасыннахе начались в 2019 году. В 2024 году на государственный баланс здесь было поставлено более 500 кг золота по временным кондициям, в 2026 году планируется поставить еще 150 кг.

Добычные работы на объекте начались в 2025 году, и по результатам сезона добыто 72 кг золота. В 2026 году объем добычи планируется удвоить. По остальным участкам недр прирост запасов будет осуществлен впервые.

Геологоразведка алмазов и золота не сильно отличаются, учитывая расходы на инфраструктуру проведения работ в Якутии, отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. У АЛРОСА, говорит эксперт, есть преимущества, в том числе в компетенциях в горной добыче, поэтому диверсификация, возможно, назрела, но насколько удачно выбран момент, сказать сложно.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что 3,5 тонны золота при текущей цене металла на спот-рынке стоят $550–560 млн. Но, добавляет он, необходимо учитывать потери при извлечении, затраты, налоги и растянутый во времени процесс добычи. Потому, по словам аналитика, в краткосрочной перспективе для АЛРОСА эффект будет заметнее через рост расходов, чем через рост EBITDA. Золото, продолжает господин Чернов, в перспективе может заметно сглаживать провалы алмазного цикла, если ресурсная база будет превращаться в устойчивую добычу.

По итогам января—июня 2025 года выручка АЛРОСА сократилась на 25% год к году, до 134,25 млрд руб. EBITDA снизилась на 42%, до 37,1 млрд руб., чистая прибыль выросла примерно на 11%, до 40,6 млрд руб.

По мнению управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, для АЛРОСА золотодобыча в ближайшие годы будет иметь только поддерживающий эффект. Объем потенциальной выручки от нескольких тонн золота лишь частично компенсирует просадку алмазного бизнеса в условиях санкций и слабого спроса, добавляет он. При последовательном развитии россыпных и рудных проектов, считает господин Орехов, золото может оформиться в отдельный значимый дивизион компании к 2030 году.

Как отмечает Владимир Чернов, хотя сегодня стоимость золота остается на рекордных уровнях, рынок легко дает откаты, и высокие котировки не отменяют проблему стоимости денег. Для действующих проектов с низкой или средней себестоимостью и готовой инфраструктурой текущая конъюнктура рынка золота благоприятна, но в случае капиталоемких greenfield-проектов решения об инвестиция должны быть гораздо более взвешенными, согласен Дмитрий Орехов.

Павел Маринычев, гендиректор АЛРОСА, в интервью ТАСС в сентябре 2025 года: «И этот кризис компания переживет».

У АЛРОСА есть и другие проекты по потенциальному увеличению золотодобычи. Как сообщили в компании, в рамках разработки Дегдеканского рудного поля в Магаданской области планируется расширить геологоразведочные работы по поиску золота на районы, расположенные как в пределах, так и за пределами месторождения. Совокупные инвестиции АЛРОСА в геологоразведку на территории региона в ближайшие годы составят 8,3 млрд руб. Поиски золота также ведутся в Якутии, на Таймыре, в Забайкальском крае. Кроме того, изучаются потенциальные объекты в Магаданской области, Хабаровском крае, Иркутской области и в Чукотском автономном округе. Но, подчеркивают в АЛРОСА, главным приоритетом остается алмазодобыча и основные усилия компании направлены на геологоразведку и разработку алмазных месторождений, в первую очередь в Якутии.

Полина Трифонова