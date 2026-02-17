«Сирена-трэвел»: иск Генпрокуратуры не отразится на штатной работе компании

Иск Генпрокуратуры РФ в отношении разработчика крупнейшей российской системы бронирования авиабилетов Leonardo «Сирена-трэвел» не влияет на ее операционную деятельность, заявили ТАСС в компании. 6 февраля надзорный орган потребовал изъять в доход государства имущество собственников и юридических лиц группы «Сирена-трэвел».

«Компания работает штатно, в полном объеме и в обычном режиме. На время рассмотрения претензий никто из сотрудников … не был отстранен от выполнения своих непосредственных обязанностей», — отметили представители «Сирена-трэвел». В компании подчеркнули, что осознают «ответственность за обеспечение стабильности гражданской авиации» и заверили, что их системы, включая Leonardo, работают бесперебойно.

Генпрокуратура потребовала изъять от 25% до 100% долей в уставных капиталах 26 компаний, чья деятельность связана с туризмом, сделками с недвижимостью, разработкой ПО, а также лизингом автомобилей.

11 февраля «Ъ» узнал, что Никулинский райсуд Москвы наложил обеспечительные меры на активы четырех десятков ответчиков по делу и запретил им покидать страну. Под арест в том числе попала многочисленная недвижимость депутата Госдумы, члена фракции ЛДПР Рифата Шайхутдинова, который считается теневым владельцем ГК, и его родственников. По версии следствия, господин Шайхутдинов создал бизнес-проект, оцениваемый в 35 млрд руб., за счет незаконного использования госимущества. Предварительное судебное заседание назначено на 18 февраля.

