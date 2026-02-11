Суд арестовал активы депутата Шайхутдинова по иску Генпрокуратуры о «Сирене-трэвел»

Никулинский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на активы ответчиков по делу об обращении в доход государства группы компаний «Сирена-трэвел». Под арест попала недвижимость депутата Госдумы от ЛДПР Рифата Шайхутдинова, его родственников и партнеров, всем сорока ответчикам запрещено покидать страну.

По версии надзора, бизнес-проект, оцениваемый в 35 млрд руб., был создан Шайхутдиновым за счет незаконного использования госимущества ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», которым он руководил. Без согласия собственника в 1999–2003 годах функционал и имущество предприятия перешли в подконтрольные депутату компании.

Полученные доходы, утверждает Генпрокуратура, были вложены в гостиничный комплекс «Новотель» и сеть из шести отелей «Вало» в Санкт-Петербурге. В «Вало Сервисе» заявили, что «общество не имеет и никогда не имело какой-либо аффилированности» с Шайхутдиновым и «Сиреной-трэвел», и считают, что компания попала в иск по ошибке.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Депутату Шайхутдинову закрыли выезд».