США ожидают встреч с Россией и Китаем в Женеве по контролю вооружений

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо сообщил о планах провести на следующей неделе встречи с представителями России и Китая в Женеве и Вене.

«Мы по-прежнему заинтересованы в обсуждении этого вопроса с российской и китайской сторонами. На следующей неделе я буду в Женеве и рассчитываю, надеюсь, провести продуктивные переговоры с ними обеими. И в Вене тоже», — заявил господин Йо во время дискуссии в Институте Хадсона (включен в перечень нежелательных организаций на территории России), отвечая на вопрос о контактах с Москвой и Пекином (цитата по «РИА Новости»).

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что президент Дональд Трамп намерен добиваться нового соглашения, поскольку прежний договор не охватывал Китай.