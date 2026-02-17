Итальянские конькобежцы выиграли командную гонку преследования на Олимпиаде

Итальянские конькобежцы завоевали золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в командной гонке преследования. Медаль команде принесли Давиде Гьотто, Андреа Джованнини и Микеле Мальфатти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Давиде Гьотто, Андреа Джованнини и Микеле Мальфатти

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Слева направо: Давиде Гьотто, Андреа Джованнини и Микеле Мальфатти

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Они показали результат 3 минуты 39,20 секунды. Вторыми стали американцы (Итан Сепуран, Эмери Леман и Кейси Доусон), отставание которых составило 4,51 секунды. Бронза досталась сборной Китая, в состав которой вошли Лю Ханьбинь, У Юй и Ли Вэньхао. В гонке за третье место они показали время 3 минуты 41,28 секунды, опередив нидерландцев на 0,09 секунды.

32-летний Джованнини и 31-летний Мальфатти впервые стали обладателями олимпийской медали. 32-летний Гьотто на Играх 2022 года в Пекине взял бронзу на дистанции 10000 м.

Таисия Орлова