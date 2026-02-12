Ярославский ТЮЗ могут повторно привлечь за нарушение пожарной безопасности

В Кировский районный суд Ярославля поступили материалы в отношении ГКУ ЯО «Ярославский государственный театр юного зрителя имени В. С. Розова» по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Соответствующая информация отражена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

Материалы составлены по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, что подразумевает ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере от 400 до 800 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток. Материалы дела были переданы судье 10 февраля, дата рассмотрения еще не назначена.

Вместе с тем Ярославский ТЮЗ анонсировал, что 15 февраля возобновит свою работу показом премьерного спектакля «По щучьему велению».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 22 декабря 2025 года Кировский районный суд признал ГУК ЯО ТЮЗ виновным по ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности) и назначил в качестве наказания административное приостановление деятельности в помещениях театра на 30 суток.