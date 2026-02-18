Китай хочет порулить

У крупного китайского производителя рулевых систем для автомобилей Chery, Geely и Li Auto появилось совместное предприятие (СП) в России с тольяттинской компанией—партнером АвтоВАЗа. Новая компания может быть ориентирована на поставку компонентов для китайских машин, производящихся в РФ под местными брендами, продажи которых в последнее время динамично растут.

Китайский производитель рулевых систем для автомобилей Wuhu Sterling Steering System Co.,Ltd создал СП с ООО «Рулевые системы» из Тольятти, следует из данных ЕГРЮЛ. Новая компания «ООО "Рулевые системы — СТЛ"» учреждена 10 февраля в Тольятти с уставным капиталом 137,5 млн руб. Российскому партнеру принадлежит 60%, китайской компании — 40%. Основной вид деятельности — производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств. В компаниях на вопросы “Ъ” не ответили.

По мнению партнера SBS Consulting Дмитрия Бабанского, интерес российской стороны в сотрудничестве — получить технологию, чтобы оперативно освоить производство. «В Китае Wuhu — один из крупнейших игроков, так что на базе СП получится большой игрок, способный удовлетворить большую часть спроса в России»,— говорит аналитик.

Wuhu Sterling Steering System входит в группу Zhejiang Shibao, которая включает предприятия в Ханчжоу, Иу, Сипине, Уху, Чанчжоу и научно-исследовательский центр в Пекине. Выпускает рулевые системы для автомобилей, электромобилей и гибридов. Основные покупатели — автоконцерны Chery, Geely, NIO и Li Auto. По итогам января—сентября 2025 года выручка Zhejiang Shibao выросла на 35,5% год к году, до 2,46 млрд юаней ($344,6 млн), чистая прибыль увеличилась на 30,5%, до 160,5 млн юаней ($23,3 млн).

«Рулевые системы», в частности, занимались разработкой рулевого механизма для Lada Vesta. Созданные мощности в рамках проекта, сообщала компания, позволяли выпускать около 160 тыс. механизмов в год. В 2024 году выручка «Рулевых систем» выросла в 1,7 раза, до 4,6 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 39%, до 720,9 млн руб. Принадлежит группе физлиц, среди которых Андрей Вильчик, сын бывшего главы АвтоВАЗа Виталия Вильчика.

С помощью подобных кейсов, вероятно, планируется увеличивать уровень локализации китайских машин, производящихся в РФ под местными брендами, считает источник “Ъ”. В частности, автомобилей Tenet (де-факто Chery), сборка которых ведется «АГР Холдингом» на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, и Volga (де-факто Geely), которые скоро встанут на конвейер нижегородского автозавода. Но господин Бабанский видит здесь риски повторения сценария 2022 года: «Такое производство можно быстро остановить».

Старший аналитик «Эйлер» Владимир Беспалов говорит, что локализация компонентной базы в России — логичный шаг, позволяющий укрепить позиции на рынке в условиях ужесточения условий для импорта и роста производства автомобилей внутри страны. «Первоначально поставки, по-видимому, будут осуществляться на предприятия, собирающие в России китайские автомобили, в том числе под российскими брендами. Однако нельзя исключать, что в дальнейшем продукция будет использоваться в производстве и других моделей»,— добавляет эксперт.

По данным аналитиков «Газпромбанк Автолизинга», доля китайских автомобилей, собранных на российских заводах, в структуре продаж к октябрю 2025 года выросла до 43% против 21% годом ранее (см. “Ъ” от 19 ноября 2025 года). Самые популярные автомобили локальной сборки — Haval, следом идут Chery (площадка производства не уточнялась), Voyah, Exeed, Jaecoo, Jetour, BAIC, Kaiyi, SWM и DFM. Собеседник “Ъ” напоминает и о растущем спросе на Tenet: продажи марки по итогам января, согласно «Автостату», вошли в топ-3 авторынка с результатом 8,95 тыс. машин. По словам источников “Ъ”, некоторые китайские бренды будут постепенно вымываться с российского рынка, сокращая официальные прямые поставки. Причина — в рисках, связанных с санкциями, в первую очередь это касается Chery и Geely.

На российском рынке есть и другие примеры сотрудничества китайских и российских производителей автомобильных компонентов. Так, НАМИ-ИК, которая выпускает системы рулевого управления, антиблокировочные системы (ABS) и др. на бывшем заводе немецкого концерна Bosch, закупала оборудование у китайской Beijing Trinova Auto Tech, следует из отчетности НАМИ-ИК. Beijing Trinova Auto Tech продает ABS и другие компоненты, в том числе для Chery, BYD, FAW, Geely. По информации “Ъ”, завод НАМИ-ИК поставляет продукцию АвтоВАЗу.

