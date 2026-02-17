Компромисс экологии с экономикой

В рамках Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), состоялся экологический форум «Баланс между расширением производства и негативным воздействием». Как заявил президент союза Александр Шохин, сегодня издержки бизнеса становятся все более ощутимыми и государству необходимо пересмотреть подход к регулированию, сделав его более предсказуемым. Управление экологией для промышленности должно быть основано на балансе интересов государства с учетом необходимости бюджетной стабильности и бизнеса, который не должен потерять конкурентоспособность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент РСПП Александр Шохин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регулирование в области экологии улучшилось, констатировали участники форума (согласно опросу РСПП, такого мнения придерживается порядка 50% опрошенных промышленников). До введения основных экологических штрафов (2030 год) достаточно времени для адаптации — бизнес имеет возможность планировать инвестиции в модернизацию, существует практика контролирующих органов, на которую можно опираться при принятии решений. Однако платить «за экологию» становится дороже с каждым годом, в том числе из-за сложностей с отсутствием технологий и денег.

У промышленников вызывает вопросы ряд направлений природоохранного регулирования, в числе которых растущие ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, выполнение требований в рамках федпроекта «Чистый воздух» и возможное введение оборотных штрафов за несоблюдение квот выбросов, а также продолжение реформы расширенной ответственности производителей и импортеров за их отходы. В условиях ужесточения экологических требований у бизнеса зачастую нет понимания, как сбалансировать необходимость развития и сохранение конкурентоспособности. Необходим компромисс, констатировала замгендиректора компании «Металлоинвест» Юлия Шабала. «Нам надо договариваться с государством идти навстречу друг другу. Нужно трезво оценить ресурсы и потенциал бизнеса в отношении модернизации мощностей и защиты окружающей среды, сформировать единую политику и подход к экологическим проблемам»,— отметила она.

Изменить ситуацию могла бы разработка экологического кодекса, считают в РСПП.

Как подчеркнул первый зампред комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев, государству и промышленности пора задуматься о его создании — тогда все требования и необходимые параметры будут унифицированы, а изменения станут обсуждаться раз в год, как и стимулирующие к модернизации меры (схожая идея, отметим, звучала и в рамках Налогового форума РСПП). «Пока такой задачи (разработка экологического кодекса.— “Ъ”) не стоит, но мы готовы вернуться к обсуждению»,— ответил на это предложение первый замглавы Минприроды Константин Цыганов.

Отметим, в России система экологических платежей регулируется рядом законодательных норм, которые определяют виды платежей, порядок их расчета и контроль за соблюдением законодательства. На сегодняшний день существует свыше 250 неналоговых платежей, что неоднократно становилось предметом претензий бизнеса. Принятие систематизирующего законодательного документа будет означать для бизнеса предсказуемость и снижение административных рисков, для государства — прозрачность и эффективность регулирования. Ранее о возможности появления кодекса заявляла глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Анна Королева