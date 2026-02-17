В Старом Осколе на благоустройство набережной выделят 136,4 млн рублей

МКУ «Управление капстроительства» Старооскольского городского округа Белгородской области объявило тендер на благоустройство второй очереди набережной реки Осколец. Начальная цена контракта составляет 136,4 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Проект победил в 2025 году в X Всероссийском конкурсе Минстроя РФ. Финансирование планируется из средств федерального, областного и местного бюджетов. Подрядчику предстоит выполнить вертикальную планировку участка, срезку грунта, корчевку деревьев, озеленение территории и устройство газонов площадью около 28 тыс. кв. м. Также необходимо обустроить твердые покрытия, в том числе плиточные и асфальтобетонные (всего более 7,7 тыс. кв. м), установить бортовые камни, смонтировать дорожки, настилы, лестничные спуски, смотровые консоли и перголы. В контракт входят работы по монтажу наружных сетей водопровода и водоотведения, систем освещения, видеонаблюдения и экстренной связи. Срок выполнения работ — с 25 марта по 30 октября 2026 года. Заявки принимаются до 4 марта, итоги планируется подвести 10 марта.

Благоустройство набережной стало одним из пяти региональных проектов, победивших в конкурсе в прошлом году. Всего на эти цели из федерального бюджета выделят около 500 млн руб. Еще четыре проекта будут реализованы в Губкине, Строителе, Бирюче и Алексеевке.

На прошлой неделе в городе Усмань Липецкой области начали искать подрядчика для создания общественного пространства по концепции «Парк цветов», также победившей в 2025 году в конкурсе. Начальная цена контракта составляет 108,3 млн руб.

Ульяна Ларионова